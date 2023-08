Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdacht der Verabreichung von K.o.-Tropfen in Nachtclub

Kaiserslautern (ots)

Weil sie den Verdacht haben, dass ihnen sogenannte K.o.-Tropfen verabreicht wurden, haben sich zwei Frauen am Sonntagmorgen bei der Polizei gemeldet. Die beiden 27 und 34 Jahre alten Frauen hatten nach eigenen Angaben in der Nacht einen Musikclub in der Innenstadt besucht. Nach dem Verzehr ihres Getränks erlitt eine der beiden gesundheitliche Probleme. Die Frauen suchten ein Krankenhaus auf und ließen sich untersuchen. Ein Test reagierte bei beiden positiv auf einen der möglicherweise verabreichten Stoffe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei warnt: Achtung vor K.o.-Tropfen! Besondere Vorsicht ist beim Feiern in Bars oder Diskotheken geboten, da hier die Gefahr besteht, dass Feiernden Substanzen ins offenstehende Getränk gemischt werden, während diese sich auf der Tanzfläche befinden oder anderweitig abgelenkt sind. Da die Substanzen farb- und geruchlos sind, werden sie optisch nicht erkannt und können beim weiteren Verzehr des Getränks auch nicht herausgeschmeckt werden. Allerdings empfinden Opfer in der Regel schon kurze Zeit nach der ungewollten Einnahme Folgen wie Übelkeit, bis hin zu Erbrechen, Schwindel und Bewusstlosigkeit. Unsere Empfehlung: Hat man den Verdacht, K.o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben, sollte man sich vor Ort direkt Hilfe von einer Person des Vertrauens holen, um nicht alleine zu sein. Anschließend möglichst auf dem schnellsten Weg einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen und die Polizei informieren. Denn gerade die ersten Stunden sind wichtig, um möglicherweise noch im Körper vorhandene Substanzen sichern zu können.

Mit den folgenden Sicherheitstipps können Sie sich vor der ungewollten Einnahme von K.o.-Tropfen oder anderen Substanzen schützen:

- Bestellen Sie Getränke bei der Bedienung, und nehmen Sie sie nur selbst entgegen! - Nehmen Sie von Unbekannten keine offenen Getränke an! - Lassen Sie Getränke und Speisen nicht unbeaufsichtigt! - Kaufen Sie besser jeweils nur kleine Mengen an Getränken und trinken Sie Ihr Glas vor dem Gang zur Tanzfläche oder zur Toilette aus. - Bestellen Sie im Zweifelsfall lieber ein neues Getränk. - Wenn Sie sich komisch fühlen, wenden Sie sich an Freundinnen oder Freunde oder das Personal und bitten um Hilfe. Lassen Sie sich von einer Person Ihres Vertrauens nach Hause oder an einen sicheren Ort bringen. |gus

