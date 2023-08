Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand eines Einfamilienhauses

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagmorgen geriet ein Einfamilienhaus in der Fischbacher Straße in Brand. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde das Haus erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es jedoch nicht. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt; die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. |gus

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell