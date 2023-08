Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kerwe Mehlingen - Auseinandersetzung führt zu Schlägerei

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen zwei Männern kam es am Sonntagabend auf der Kerwe in Mehlingen zu einer Auseinandersetzung, welche in einer Schlägerei endete. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll nach einem verbalen Streit ein 61-Jähriger einen 35-Jährigen beleidigt und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Einer der Beiden hatte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme 1,75 Promille. Der andere verweigerte den Atemalkoholtest. Den Männern wurde für den Kerwe-Platz ein Platzverweis ausgesprochen, welchem sie auch nachkamen. Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen. |gus

