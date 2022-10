Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Parkbank aus Friedenspark entwendet

Hemer (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen dem 01.10 und dem 06.10 aus dem Friedenspark an der Parkstraße eine komplette Parkbank. Schrauben, welche die Bank am Boden befestigt hatten, wurden dazu offenbar gelöst. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. Hinweise können unter 02372/9099-0 an die Polizeiwache in Hemer gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell