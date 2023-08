Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geschwindigkeitsmessung auf der B48

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Verkehrskontrolle hat die Polizei am Montagmittag auf der B48 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Zwei Stunden lang wurden am Ortsausgang im 50er-Bereich die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gemessen, die in Richtung Johanniskreuz unterwegs waren. In dieser Zeit passierten 50 Fahrzeuge, davon 40 Pkw und zehn Motorräder, die Kontrollstelle. Von den gemessenen Fahrzeugen waren zwölf zu schnell. Negativer Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der mit 107 km/h mehr als doppelt so schnell wie erlaubt fuhr. Dem Mann droht nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld von 480 Euro. |gus

