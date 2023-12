POL-PPRP: Baumaschinen gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein Reifen eines VW-Tiguan wurden am 06.12.2023, zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Wittelsbachstraße zerstochen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 225 Euro. Sie haben den Vorfall beobachtet und können Angaben zum Verursacher machen? Bitte melden Sie sich in diesem Falle bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

