POL-PPRP: Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots) - Am Nikolaustag (06.12.2023, gegen 07:20 Uhr) kam es an der Kreuzung Weimarer Straße/Mannheimer Straße zu einem Auffahrunfall. Ein Sachschaden konnte an den beiden beteiligten Fahrzeugen nicht festgestellt werden. Die Fahrerin des vorderen Autos hatte nach dem Unfall jedoch Schmerzen und wurde medizinisch behandelt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens ...

