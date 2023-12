POL-PPRP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, 06.12.2023, zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr, wurden diverse Baumaschinen (Winkelschleifer, Akkubohrer, Lasermessgerät mit Zubehör) von einer Baustelle in der Rheinallee gestohlen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah ...

mehr