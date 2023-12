Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße/Pedelecfahrer verunfallt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem Unfall eines Pedelecfahrers am Donnerstag (30.11.) um kurz nach 16 Uhr sucht die Polizei Zeugen und die Fahrerin oder den Fahrer eines weißen Autos. Der 56-jährige Lüdinghauser befuhr mit seinem Pedelec die Bahnhofstraße in Richtung Wolfsberger Straße. Ein weißes Auto, dass die Bahnhofstraße in die gleiche Richtung befuhr, bog im Kreuzungsbereich nach rechts in die Tüllinghofer Straße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste der Lüdinghauser stark ab und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich. Ein Zeuge, der sich hinter dem weißen Auto befand hielt noch an und machte Angaben zu einem möglichen Kennzeichen des Autos. Die Polizei bittet nun den Zeugen, der die Angaben zum Kennzeichen gemacht hat, weitere Zeugen und die Fahrerin oder den Fahrer des weißend Autos sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

