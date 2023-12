Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Alter Ostdamm/Einbruch in Firmengebäude

Coesfeld (ots)

Durch das Aufbrechen eine Sichtfensters in einem Rolltor verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag(1.12.) Zutritt zu einer Lagerhalle auf einem Firmengelände am Alten Ostdamm. Aus dem Inneren stahlen sie eine größere Menge Kupferkabel. Diese transportierten sie mit einem vor Ort vorgefundenen Hubwagen. Zum Abtransport werden die Unbekannten ein Fahrzeug benötigt haben. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag 18.45 Uhr und Freitag 6.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

