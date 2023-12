Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Koppelbusch/Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5230681 Gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser wurden bei der Polizei in Dülmen am Donnerstagabend angezeigt. Durch ein Kellerfenster gelangten Unbekannte im Zeitraum von 20.30 bis 22.45 Uhr in ein Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Schränke im Obergeschoss nach Wertgegenständen. Bei der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Ursprungsmeldung:

Dülmen, Hausdülmen, Koppelbusch/ Einbruch in Doppelhaushälfte 01.12.2023, 11:37 Uhr

Coesfeld Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Unbekannte am Donnerstagabend in eine Doppelhaushälfte im Dülmener Stadtteil Hausdülmen. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Einbruchszeit liegt zwischen 18.15 und 21.25 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

