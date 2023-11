PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Übers Wochenende eingebrochen +++ Wohnmobil aufgebrochen +++ Diebe an Fahrzeugteilen interessiert +++ Zusammenstoß mit Vespa - Mofafahrer verletzt +++ Von Fahrbahn abgekommen und verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Übers Wochenende eingebrochen,

Oestrich-Winkel, Elisabeth-Selbert-Straße, Freitag, 17.11.2023, 11:45 Uhr bis Sonntag, 19.11.2023, 16:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher ein Wohnhaus in Oestrich-Winkel heimgesucht und Beute gemacht. Zwischen Freitag und Sonntag nutzten die Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus der Elisabeth-Selbert-Straße aus und hebelten deren Terrassentür auf. Auf diesem Wege gelangten sie in das Haus, durchsuchten mehrere Räume und entkamen letztlich unbemerkt mit Schmuck, Münzen und Werkzeug.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Wohnmobil aufgebrochen,

Niedernhausen, Herrnackerweg, festgestellt: Sonntag, 19.11.2023, 09:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in Niedernhausen in ein Wohnmobil ein. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt begaben sich die Täter zu dem im Herrnackerweg abgestellten Wohnmobil der Marke "Bürstner GmbH" und versuchten zunächst ein Seitenfenster aufzuhebeln. Dies schlug offenbar fehl, sodass sie sich am Türschloss zu schaffen machten und das Wohnmobil auf diese Weise öffneten. Im Anschluss durchwühlten sie den Innenraum und traten mit Bargeld als Beute die Flucht an. Durch das Aufbrechen des Fahrzeugs entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Diebe an Fahrzeugteilen interessiert, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Donnerstag, 16.11.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 18.11.2023, 12:30 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Samstag gerieten in Oestrich-Winkel Fahrzeugteile der Marke Mercedes ins Visier von Langfingern. Der Besitzer einer grauen Mercedes B-Klasse stellte am Samstagmittag fest, dass die Verkleidung und das Spiegelglas seines in der Rheingaustraße geparkten Pkw abmontiert und entwendet worden war. Daraufhin zeigte der Mann den Diebstahl in der Polizeistation Rüdesheim an, wo Spuren am Fahrzeug gesichert und ein Strafverfahren gegen Unbekannt eröffnet wurde.

Zeuginnen und Zeugen die im besagten Zeitraum in der Rheingaustraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

4.Zusammenstoß mit Vespa - Mofafahrer verletzt, Oestrich-Winkel, Mittelheim, An der Basilika / Rheinweg, Freitag, 17.11.2023, 06:45 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen ereignete sich in Mittelheim an der Kreuzung "An der Basilika" / Rheinweg ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Mofa, bei dem der Fahrer des Zweirads verletzt wurde. Gegen 06:45 Uhr befuhr ein 58-jähriger Rheingauer mit seinem Peugeot die Straße "An der Basilika" und übersah beim Einfahren in eine Kreuzung den aus dem Rheinweg kommenden und vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Mofafahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer verletzt wurde. Er musste in ein Rüdesheimer Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

5. Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Landesstraße 3033, Heidenrod-Watzelhein / Bad Schwalbach-Ramschied, Samstag, 18.11.2023, 10:30 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen ist ein junger Mann mit seinem Smart von der Landesstraße 3033 abgekommen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Um 10:30 Uhr befuhr der 19-Jährige Heidenroder die L 3033 von Watzelhein nach Ramschied und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er zunächst einige Meter über einen Grünsteifen, verlor in der Folge die Kontrolle über den Smart und kam dann nach links von der Fahrbahn ab, ehe er auf einem leichten Hang zum Stillstand kam. Der 19-Jährige kam zur weiteren Abklärung und Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell