POL-RTK: Zivilcourage gezeigt - Betrüger in Schlangenbad festgenommen +++ Autoaufbrecher stehlen Handtasche in Eltville

1. Zivilcourage gezeigt - Betrüger nach Schockanruf festgenommen, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Dienstag, 14.11.2023, 17:35 Uhr

(jn)In Schlangenbad hat ein couragiertes Pärchen am frühen Dienstagabend dafür gesorgt, dass ein 21-jähriger Mann festgenommen werden konnte. Er steht im Verdacht, bei einer über 80 Jahre alten Frau auf betrügerische Art und Weise Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet zu haben. Auf Antrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Die in der Rheingauer Straße in Schlangenbad wohnhafte Geschädigte war am Dienstag von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Mittels der leider weitverbreiteten Masche des "Schockanrufes" berichtete er demnach von der Tochter der Geschädigten, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie sitze nun in Haft und könne nur durch die Zahlung einer erheblichen Kautionssumme für die Freilassung sorgen. Voller Sorge um ihre enge Familienangehörige, suchte die Seniorin Wertgegenstände wie Gold, Schmuck und Bargeld in ihrer Wohnung zusammen und verpackte es in einem Beutel. Diese ungewöhnliche Kaution übergab sie am frühen Abend an den 21-jährigen Abholer.

Eine 32-jährige Zeugin, die zufällig im Bereich des Übergabeortes spazieren ging, wurde auf die ungewöhnliche Situation aufmerksam. Rasch schaltete sie und rief ihren 34-jährigen Lebensgefährten hinzu, der den 21-Jährigen noch im Auto sitzend stellen und kurz darauf der ebenfalls bereits alarmierten Polizei übergeben konnte. Diese stellte die Beute bei dem Tatverdächtigen sicher und verbrachte den Mann zwecks umfangreicher polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation in Bad Schwalbach. Gegenstand der Ermittlungen ist nun unter anderem, inwiefern der 21-Jährige, in Bad Schwalbach wohnhafte Mann, bereits an ähnlichen Taten beteiligt gewesen sein könnte.

Auf Anordnung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

2. Zurückgelassene Tasche im Visier von Autoaufbrechern, Eltville, Rheingauer Straße, 15.11.2023, 08.20 Uhr bis 13.00 Uhr

(pl)Eine Frau musste am Mittwochmittag in Eltville leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher schlugen zwischen 08.20 Uhr und 13.00 Uhr die Seitenscheibe eines in der Rheingauer Straße abgestellten Opel ein und ließen aus dem Innenraum eine Tasche mit den darin befindlichen Wertsachen mitgehen.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Geparktes Auto mutwillig beschädigt,

Eltville, Kolpingstraße, 14.11.2023, 21.30 Uhr bis 15.11.2023, 09.30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Kolpingstraße in Eltville ein Renault Twingo mutwillig beschädigt. Unbekannte zerstachen alle vier Reifen des betroffenen Fahrzeugs und beschädigten darüber hinaus auch noch die Windschutzscheibe. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

