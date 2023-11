Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0659 --Tankstelle überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Huchtinger Heerstraße Zeit: 10.11.2023, 21:55 Uhr

Drei unbekannte Täter überfielen am späten Freitagabend eine Tankstelle in Huchting. Sie bedrohten den 20 Jahre alten Mitarbeiter mit Messern, erbeuteten Bargeld und Zigaretten und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:55 Uhr hatte der Mitarbeiter gerade die Tür der Tankstelle in der Huchtinger Heerstraße für drei Kunden geöffnet, als sich die drei Unbekannten in den Verkaufsraum drängten. Sie hatten Messer dabei, bedrohten den 20-Jährigen damit und forderten ihn auf, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Der Mitarbeiter öffnete die Kasse, einer der Täter steckte Bargeld und Zigaretten in eine mitgeführte Umhängetasche und alle drei flüchteten stadtauswärts auf der Huchtinger Heerstraße.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie waren alle zwischen 16 und 18 Jahre alt. Der erste Täter war etwa 175 bis 180 cm groß und mit einer schwarzen Jacke mit weißen Streifen am Arm bekleidet. Die Jacke hatte auf dem Rücken eine Aufschrift der Marke "Sergio Tacchini". Darunter trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, außerdem trug er eine blaue Jeanshose mit einem schwarzen Gürtel und schwarze Sneaker mit weißer Sohle. Außerdem hatte er eine schwarze Sturmhaube über den Kopf gezogen. Der zweite Täter war mit 170 cm etwas kleiner und trug ebenfalls eine Sturmhaube, außerdem eine schwarze Trainingsjacke und eine schwarze Trainingshose mit weißen Streifen an der Seite. Weiterhin trug er schwarze Schuhe. Der dritte Täter war etwa 175 cm groß und trug ebenfalls eine schwarze Sturmhabe. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und weißen Applikationen vorne links sowie einer schwarzen Hose und schwarz-grauen Schuhen der Marke "Adidas".

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Huchtinger Heerstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell