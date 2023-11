POL-HB: Nr.: 0658 --Geschäft überfallen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Hans-Bredow-Straße Zeit: 10.11.2023, 19:15 Uhr

Zwei unbekannte Männer überfielen am Freitagabend ein Geschäft in Osterholz, bedrohten die Angestellten mit Messern und erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:15 Uhr wollten drei Mitarbeiterinnen das Geschäft für Sonderposten in der Hans-Bredow-Straße gerade über den Hinterausgang verlassen, als plötzlich die zwei Männer vor ihnen standen. Beide hatten Messer in der Hand und forderten die Frauen lautstark auf, Geld herauszugeben. Daraufhin öffnete eine der Angestellten einen Tresor und übergab Bargeld an einen der Männer, der dieses in eine mitgeführte schwarze Stofftasche steckte. Beide flüchteten danach in Richtung Thalenhorststraße.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 20 bis 25 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß. Sie trugen schwarze Jacken, schwarze Hosen und dunkle Schuhe. Außerdem hatten sie sich schwarze Wollmützen über das Gesicht gezogen, bei denen die Augenpartie ausgeschnitten war. Sie sprachen Deutsch mit unbekanntem Akzent und hatten einen dunklen Teint.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Hans-Bredow-Straße, der Thalenhorststraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

