POL-HB: Nr.: 0657 --Mann ausgeraubt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Waller Heerstraße Zeit: 08.11.2023, 14:15 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Mittwochnachmittag einen 30 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler in Walle. Zuvor hatten sie beobachtet, wie er an einen weiteren Mann Cannabis verkauft hatte. Gegen 14:15 Uhr waren die Polizisten in Zivilkleidung in der Waller Heerstraße unterwegs, als sie auf eine Gruppe von ...

