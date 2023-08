Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jagdkanzel beschädigt - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Frießnitz: Unbekannte Täter hielten sich offenbar in der Zeit vom 15.08.2023 zum 20.08.2023 in einem Naturschutzgebiet am Frießnitzer See (Harth Pöllnitz) auf. Dort geriet eine knapp 900 kg schwere Jagd-/Schlafkanzel aus Holz, welche auf der dortigen Wiesenfläche offiziell aufgebaut und befestigt wurde, ins Visier der Täter. Der oder die Täter brachten die Kanzel schließlich zum Einstürzen, so dass diese stark beschädigt wurde. Möglicherweise nutzten die Täter hierfür ein Fahrzeug. Die Greizer Polizei ermittelt nun zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung (Bezugsnummer 0218264/2023) geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei in Greiz zu melden. (RK)

