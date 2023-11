PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Weitere Fahrzeuge in Geisenheim geöffnet +++ Reifen am Bahnhof zerstochen +++ Zusammenstoß beim Einfahren auf Bundesstraße

Bad Schwalbach (ots)

1. Weitere Fahrzeuge in Geisenheim geöffnet, Geisenheim-Johannisberg, Nacht von Sonntag, 12.11.2023 auf Montag, 13.11.2023,

(fh)Wie bereits gestern berichtet, kam es in der Nacht zum Montag in Johannisberg zu einem versuchten Diebstahl aus einem geparkten Pkw, bei dem der Täter durch eine Zeugin in die Flucht geschlagen wurde. Nun erlangte die Polizei Kenntnis von vier weiteren Taten in unmittelbarer Nähe. In den Straßen "Am Abtswald", "Schweizertal" und Pulignystraße hatte der Täter weitere Fahrzeuge geöffnet und zum Teil Bargeld gestohlen. Im Laufe des gestrigen Tages bemerkten die Besitzer eines Volvos, eines VW, eines Porsche und eines Mercedes, dass ihre Fahrzeuge in der Nacht geöffnet und durchwühlt worden waren. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro gestohlen. Hier die Personenbeschreibung des unbekannten Täters aus der gestrigen Pressemitteilung: Männlich, 170-175 cm, dunkle Haut, normale Statur, Strickmütze, Sneaker, auffälliger Anorak mit dreieckigen Mustern

Wie auch in dem Fall aus der Straße "Im Bodental" ermittelt die Polizeistation Rüdesheim und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Reifen am Bahnhof zerstochen,

Lorch, Rheinuferstraße, Samstag, 11.11.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 12.11.2023, 14:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstag- und Sonntagmittag zerstach ein Unbekannter in Lorch die Reifen eines geparkten Pkw. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr parkte das angegangene Fahrzeug, ein Chrysler, am Bahnhof von Lorch in der Rheinuferstraße, als der Täter mehrere Reifen zerstach und so einen Schaden von mehreren Hundert Euro anrichtete. Zeugenhinweise liegen bislang nicht vor.

Daher bittet die Polizeistation Rüdesheim Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Zusammenstoß beim Einfahren auf Bundesstraße, Bundesstraße 42, Höhe Geisenheim, Montag, 13.11.2023, 16:05 Uhr

(fh)Am Montag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 bei Geisenheim ein Verkehrsunfall, als ein Autofahrer auf diese auffahren wollte. Um 16:05 wollte ein 89-jähriger Bad Homburger von Geisenheim kommend mit seinem Nissan Qashqai auf die B 42 in Richtung Rüdesheim auffahren. Hierbei übersah der Senior jedoch einen VW Touran und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer des Touran musste nach dem Zusammenstoß leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden summieren sich auf knapp 40.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell