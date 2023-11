PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbruchsversuch in Taunusstein +++ KFZ-Kennzeichen entwendet +++ Diebstahl aus Wohnmobil +++ Diebstahl von E-Roller +++ Verkehrsunfälle mit Personenschaden +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruchsversuch in Taunusstein

Taunusstein, Jahnstr., Samstag, 11.11.2023, 12:00 - 16:00 Uhr

Am Samstagmittag wurde während der Abwesenheit des Besitzers an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses gehebelt. Es gelang jedoch nicht, ins Gebäude einzudringen. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter 06126-70780 entgegen.

2. Diebstahl von Kraftfahrzeug-Kennzeichen

Idstein, Black und Deckerstraße, 20.09.2023 - 10.11.2023

Erst am vergangenen Freitag wurde in einem Autohaus in der Black und Deckerstraße festgestellt, dass von einem dort seit dem 20.09.2023 abgestellten PKW die amtlichen Kennzeichen gestohlen wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93940 entgegen.

3. Diebstahl aus Wohnmobil

Niedernhausen, Zum Hammergrund, 09.11.2023 - 10.11.2023

In der Nacht vom 09.11.2023 auf den 10.11.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnmobil, welches auf einem öffentlichen Stellplatz in Niederhausen abgestellt war. Die Täter entwendeten Münzgeld in Höhe von 5EUR und verließen das Wohnmobil wieder, ohne dieses zu beschädigen. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93940 entgegen.

4. Versuchter Diebstahl aus Wohnmobil

Niedernhausen, Herrnackerweg, 10.11.2023 - 11.11.2023

In der Nacht vom 10.11.2023 auf den 11.11.2023 versuchten unbekannte Täter sich unbefugt Zutritt zu einem Wohnmobil zu verschaffen. Hierbei wurde versucht zwei der Fenster aufzuhebeln, eines davon wurde beschädigt. Es wurde nichts entwendet, da die Täter sich keinen Zutritt zum Wohnmobil verschaffen konnten. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93940 entgegen.

5. Diebstahl von E-Roller

Niedernhausen, Bahnhof, 10.11.2023, 08:00 - 14:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten einen am Bahnhof abgestellten E-Roller, welcher dort mit einem Fahrradschloss gesichert war. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93940 entgegen.

6. Diebstahl von Geldetui

Idstein, Deningerstraße, 10.11.2023, 14:00 - 15:00 Uhr

Eine 42-jährigen Idsteinerin befand sich in einer SB-Waschanlage in Idstein und reinigte dort ihren PKW. Währenddessen stellte sie ihre Tasche sowie diverse Gegenstände aus ihrem Fahrzeug neben dem PKW ab. In einem Moment der Unachtsamkeit wurde ein Geldetui entwendet, in dem sich eine größere Menge Bargeld befand. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93940 entgegen.

7. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Taunusstein, Bundesstraße 417, 10.11.2023, 17:56 Uhr

Am Freitagabend kam es zum Frontalzusammenstoß zweier PKW, bei dem alle drei Fahrzeuginsassen glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Ein 88-jähriger Wiesbadener und seine 86-jährige Beifahrerin bogen von Taunusstein Neuhof auf die Bundesstraße 417 in Fahrtrichtung Wiesbaden ein. Dabei fuhr der Fahrzeugführer in zu weitem Bogen auf die Straße ein, sodass er in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden PKW eine 57-jährigen Idsteinerin frontal zusammenprallte. Alle drei Insassen wurden dabei nur leicht verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden PKW entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 35.000,- EUR.

8. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Idstein, L3274, Samstag, 11.11.2023, 20:26 Uhr

Am Samstagabend kam zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Idstein auf der L3274, als eine 53-jährige Frau aus Niedernhausen das Gelände der Total Tankstelle in Idstein in Richtung der B275 verlassen wollte und beim Kreuzen der L3274 den 48-jährigen Herrn aus Idstein übersah, der in Richtung Idstein fuhr. Der 48-jährige Idsteiner wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Sowohl der Kia der Niedernhausenerin, als auch der VW des Idsteiners waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 40.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell