POL-RTK: Mann löst größeren Polizeieinsatz aus

Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim, Eibinger Oberstraße, Donnerstag, 09.11.2023, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Im Laufe des heutigen Tages hat ein Mann in Rüdesheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Nachmittag erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass ein 39-Jähriger aus Rüdesheim über ein Internetportal angedroht hatte, sich selbst zu verletzen. Der Polizei gelang es den Mann, welcher seine Absichten fortlaufend äußerte, zu lokalisieren. Gegen 19:15 Uhr wurde er von Spezialkräften der Polizei in der Eibinger Oberstraße widerstandslos festgenommen. Der Rüdesheimer wurde im Anschluss an eine medizinische Versorgung in eine Fachklinik gebracht. Für den Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen musste die Straße im betroffenen Bereich gesperrt werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Dritte.

