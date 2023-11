POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 82-jährigem Mann aus Geisenheim

Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbruch in Einfamilienhaus, Eltville, Grauburgunderstraße, Dienstag, 07.11.2023, 10:15 Uhr - 18:53 Uhr (jb)Am Dienstag kam es in Eltville zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter betraten das Grundstück in der Grauburgunderstraße und hebelten mit einem unbekannten Werkzeug ...

