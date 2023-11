PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Lkw bleibt an Brücke hängen

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, B54/Magistrale, Brücke der Aartalbahn, Montag, 06.11.2023, 17:00 Uhr

Am späten Montagnachmittag kam es in Taunusstein auf der sogenannten Magistrale zwischen Hahn und Bleidenstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 35 Jahre alter Kraftfahrer fuhr mit einem Spezial-Lkw mit Kranaufbau auf der B54/Magistrale in Richtung Aarstraße. Weil der Kran auf dem Aufbau nicht richtig eingefahren war, blieb dieser an der Unterführung der Aartalbahn hängen und riss ab. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Brücke wurde dabei beschädigt, sodass der Verkehr gesperrt werden musste. Ein Statiker wurde zur Begutachtung angefordert. Auch der Fußgängerverkehr über die Brücke wurde gesperrt. Zudem wurden die Fahrbahnen und das Erdreich durch ausgelaufenes Hydrauliköl verunreinigt. Die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma wurden mit den Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten beauftragt. Lkw und Kran wurden von einem Abschleppdienst geborgen und entfernt. Die Reinigungs- und Bergearbeiten dauern zurzeit (21:15 Uhr) noch an und werden sich auch noch bis Mitternacht hinziehen. Eine Rundfunkwarnmeldung ist geschaltet.

Der Schaden wird sich auf mehrere Hunderttausend EUR summieren

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell