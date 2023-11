PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand an Mehrfamilienhaus +++ Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr +++ Weitere Unfallfluchten +++ Betrug - Täter gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Bad Schwalbach (ots)

1. Brand an Mehrfamilienhaus,

Geisenheim, Steinheimer Straße, Montag, 06.11.2023, 11:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag sorgte ein Brand an einem Geisenheimer Mehrfamilienhaus für einen Großeinsatz von Einsatzkräften. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen Brandstiftung. Gegen 11:00 Uhr entdeckten Anwohner aus der Steinheimer Straße das Feuer unterhalb eines zum Hochwasserschutz auf Stelzen gebauten Mehrfamilienhauses und verständigten die Rettungskräfte. Die herbeigeeilte Feuerwehr räumte daraufhin das Gebäude, brachte dadurch 23 Personen in Sicherheit und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Zum Zeitpunkt des Brandes standen unterhalb der Grundkonstruktion des Hauses mehrere Fahrzeuge sowie Sperrmüll. Derzeit geht die Polizei von einer Brandstiftung in diesem Bereich aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand nach gut einer Stunde zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Aufgrund der Brand- und Rauchschäden ist das Gebäude vorübergehend nicht bewohnbar. Eine Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner wurden nach Rücksprache mit dem Kreis zunächst in einem Veranstaltungsgebäude untergebracht, betreut und versorgt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr, Schlangenbad, Landesstraße 3035 (Marktstraße), Freitag, 03.11.2023, 09:13 Uhr

(jb)Am Freitag kam es in Schlangenbad zu einer Verkehrsunfallflucht bei dem ein Pkw, ein Anhänger und eine Scheune beschädigt wurden. Eine 37-jährige Fahrerin aus Schlangenbad befuhr mit ihrem Renault um 09:13 Uhr die Marktstraße aus Richtung Matzenmühle kommend in Richtung Niedergladbach. Kurz nach der Ortseinfahrt kam ihr nach ihren Angaben, auf ihrer Fahrbahnseite, ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Sie wich nach rechts aus und stieß hier zunächst mit einem geparkten Anhänger zusammen. Danach geriet sie weiter nach rechts über den Gehweg und fuhr frontal gegen eine Holzscheune. Der Unfallgegner oder die Unfallgegnerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Renault entstand Totalschaden. Ebenso wurden die Scheune und auch der Anhänger beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 32.300.- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden.

3. Unfallflucht - Fahrradfahrer flüchtig, Eltville, Neustraße, Samstag, 04.11.2023, gegen 02:40 Uhr

(jb)Am Samstag kam es in Eltville zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Fahrradfahrer. Der flüchtige Fahrradfahrer befuhr um 02.39 Uhr die Neustraße in Richtung Eisenbahnstraße. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen die beschädigt wurden. Der Fahrradfahrer verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 5.500.- Euro. Bisher ist nicht bekannt ob die flüchtige Person männlich oder weiblich war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06123-9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

4. Unfallflucht - geparktes Fahrzeug beschädigt, Geisenheim, Badpfad, Sonntag, 05.11.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 05.11.2023, 18.30 Uhr

(jb)Am Sonntag kam es in Geisenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Eine bisher nicht bekannte Autofahrerin oder ein Autofahrer fuhr mit einem unbekannten Fahrzeug zwischen 18:00 Uhr bis 18.30 Uhr gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Tesla. Anschließend entfernt sich die Verursacherin oder der Verursacher von der Unfallstelle. An dem Tesla entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000.- Euro. Die Polizei in Rüdesheim bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06722 - 9112-0 zu melden.

5. Betrug - Täter gibt sich als Bankmitarbeiter aus, Freitag, 03.11.2023, 03:04 Uhr, Taunusstein, Kornblumenweg

(jb)Am Freitag wurde ein Bürger aus Taunusstein betrogen. Ein unbekannter Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und fordert den Angerufenen auf Geld zu überweisen. Der Mann kam dieser Aufforderung nach und tätigte eine Überweisung von 5.000.- Euro. Seien Sie bei "Anrufen von einer/Ihrer Bank" bitte immer höchst sensibel! Bestenfalls beenden Sie solche Gespräche immer sofort und rufen unter der Ihnen bekannten Nummer selbst bei Ihrer Bank an, um sich bezüglich der Richtigkeit der Kontaktaufnahme zu vergewissern. Geben Sie niemals Ihre PIN aus der Hand, schon gar nicht am Telefon und lassen Sie sich nicht von Betrügern zu irgendwelchen Handlungen verleiten.

