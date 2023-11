PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizeieinsatz an Schule in Bad Schwalbach,

Bad Schwalbach (ots)

Bad Schwalbach, Emser Straße,

Montag, 06.11.2023

(fh)Am Montag hat ein anonymes Drohschreiben für einen Polizeieinsatz an einer Bad Schwalbacher Schule gesorgt. Am Wochenende ging bei der Schule in der Emser Straße eine anonyme E-Mail ein, in der der Verfasser Gewalt androhte. Die Polizei entsandte nach Bekanntwerden des Schreibens am heutigen Morgen umgehend Einsatzkräfte zum Schulgelände und durchsuchte das Gebäude. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden. Da sich heute aufgrund eines pädagogischen Tages ohnehin keine Schülerinnen und Schüler in der Schule aufhielten, war der Schulbetrieb nicht tangiert. Die Ermittlungen zu dem anonymen Verfasser dauern an. Eine Gefährdung für Dritte bestand nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinem Zeitpunkt.

