PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl aus Wohnung+++Unfall mit Promille+++Müll angezündet+++Haus mit Pfeil beschossen

Bad Schwalbach (ots)

+++Diebstahl aus Wohnung

Schlangenbad, Schwalbacher Straße, Samstag, 04.11.2023, 14:30 Uhr

Am Samstagnachmittag nutze eine männliche Person in Wambach, Schwalbacher Straße, die Gelegenheit und betrat eine offenstehende Wohnung. Im Küchenbereich fand der Täter eine Geldkassette und entwendete daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Der Wohnungsinhaber befand sich zu der Zeit im Garten und konnte den Täter beim Verlassen des Hauses kurz erblicken. Beschreibung des Täters: -ca. 180 cm groß, -schmale Statur -schwarze, kurze Haare, -weiße Jacke mit roten Streifen als Applikation, -blaue Jeans.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Tel. 06124-70780 entgegen.

+++Unfall mit Promille

Hünstetten, L3277, zw. Wörsdorf und Wallrabenstein, Sonntag, 05.11.2023, 02:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein 20 Jahre alter Mann aus Hünstetten mit seinem Skoda im Bereich einer Kurve auf der L3277, Höhe Henriettenthaler Mühle, von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw tief unterhalb einer Böschung auf der Seite liegend. Der junge Fahrer blieb unverletzt, konnte sich aber nur mit Hilfe der Polizei aus seinem verunfallten Pkw befreien. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholkonsum fest, was eine Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog. Zudem musste die Feuerwehr wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert werden.

Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 EUR.

+++Müll angezündet

Geisenheim, Steinheimer Straße, Freitag, 03.11.2023, 16:35 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde von Unbekannten in Geseinheim in der Steinheimer Straße an einem Mehrfamilienhaus gelagerter Sperrmüll entzündet. Zum Glück konnte der Brand schnell gelöscht werden und es blieb nur bei Rußanhaftungen an der Fassade. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt die weiteren Ermittlungen auf. Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter Tel.: 06722-91120 entgegen.

+++Haus mit Pfeil beschossen

Rüdesheim am Rhein, Rheintalblick, Dienstag, 31.10.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 04.11.2023, 09:30 Uhr

Am Samstagmorgen stellte ein Hausbesitzer fest, dass in der Hausfassade neben einem Fenster ein Metallpfeil steckte. Dieser wurde vermutlich mit einer Armbrust oder ähnlichem Schussgerät gegen das Haus geschossen.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter Tel.: 06722-91120 entgegen.

