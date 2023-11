PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallflucht im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen +++ Verkehrsunfall mit Sachschaden +++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Sachbeschädigung an Supermarkt

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfallflucht im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen, Hohenstein, Kreisstraße 687 (Bleidenstädter Weg), Donnerstag, 02.11.2023, 07:00 Uhr

(jb)Am Donnerstag kam es in Hohenstein zwischen Born und Breithardt zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 56-jährige Frau aus Wiesbaden befuhr um 07:00 Uhr mit ihrem Ford die K 687 von Hohenstein-Born in Richtung Hohenstein-Breithardt. Ihr entgegen fuhr ein unbekanntes Fahrzeug. Beide Fahrzeuge stießen hierbei seitlich zusammen. Der oder die Unfallgegnerin der Ford-Fahrerin hält nicht an und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Ford entsteht ein Sachschaden von ca. 300.- Euro.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden.

2. Verkehrsunfall mit Sachschaden,

Taunusstein, Aarstraße / Landesstraße 3273, Donnerstag, 02.11.2023, 8:09 Uhr

(jb)Am Donnerstag kam es in Taunusstein-Neuhof zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 23-jährige Fahrerin aus Taunusstein befuhr um 08:09 Uhr mit ihrem Peugeot die Aarstraße in Taunusstein-Neuhof in Richtung Eschenhahn. Im Kreuzungsbereich mit der L 3273 war zu der Zeit eine 22-jährige Frau aus Niedernhausen mit ihrem Smart aus Richtung Engenhahn kommend unterwegs und beabsichtigte, nach links in Richtung Taunusstein-Wehen abzubiegen. Sie übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Peugeot-Fahrerin und fuhr ihr mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.500.- Euro.

3. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Niedernhausen, Ulmenstraße, Freitag, 03.11.2023, gg. 03:45 Uhr

(jb)Am frühen Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Niedernhausen einzubrechen. Gegen 03:45 Uhr betraten die Täter das Grundstück und warfen eine Fensterscheibe im Kellergeschoss ein. Eine Hausbewohnerin wurde aufgrund des Lärms wach und schaltet das Licht ein. Die Täter entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Das Haus selbst wurde durch die Täter nicht betreten. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 500.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Supermarkt

Idstein, Walsdorfer Straße, Montag, 30.10.2023, 00:00 Uhr bis Dienstag, 31.10.2023, 19:50 Uhr

(jb) Zwischen der Nacht zum Montag und Dienstagabend kam es In Idstein zu Sachbeschädigungen an einem Supermarkt. Unbekannte Täter schossen vermutlich mit einer Luftdruckwaffe oder einer Schleuder auf eine Fensterscheibe des Supermarktes in der Walsdorfer Straße. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell