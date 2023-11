PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Scheibe an PKW eingeworfen +++ Unfallflucht - Geparktes Fahrzeug angefahren+++Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fahrrerinnen +++

Bad Schwalbach (ots)

Scheibe von PKW eingeworfen,

Bad Schwalbach, Brüder-Grimm-Straße, Dienstag, 31.10.2023, um 16:40 Uhr

(jb)Am Dienstagnachmittag um 16:40 Uhr zerstörte ein unbekannter Täter die Scheibe eines Pkw in der Brüder-Grimm-Straße in Taunusstein. Der Unbekannte warf einen Stein durch die Heckscheibe des geparkten Pkw. Die Scheibe wurde hierbei zerstört. Der Sachschaden wurde auf 500.- Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

Unfallflucht - Geparktes Fahrzeug angefahren, Eltville, Gutenbergstraße 36a, Dienstag, 31.10.2023, 15:00 Uhr - Dienstag, 31.10.2023, 15:45 Uhr

(jb)Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr - 15:45 Uhr stieß in Eltville in der Gutenbergstraße 36a ein unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten Pkw zusammen. Eine bislang unbekannte Person stieß mit ihrem Fahrzeug gegen die linke Fahrzeugseite des geparkten Opel. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. An dem beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000.- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123-90900 entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Fahrerrinnen, Lorch, Schwalbacher Straße / Bundesstraße 42, Dienstag, 31.10.2023, 17:23 Uhr

(jb)Am frühen Dienstagabend kam es in Lorch zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Verursacherin befuhr mit ihrem Ford die Schwalbacher Straße und wollte nach links auf die B 42 in Fahrtrichtung Rüdesheim auffahren. Die 55-jährige Fahrerin aus Lorch übersah hierbei einen Vorfahrtsberechtigten Seat, der aus Richtung Rüdesheim in Richtung St. Goarshausen fuhr. Die 24-jährige Fahrerin aus St. Goarshausen wich aus, stieß dann aber frontal mit einem Hyundai der aus Richtung St. Goarshausen auf der B 42 unterwegs war und verkehrsbedingt in Höhe der Schwalbacher Straße stand, zusammen. Der Hyundai wurde von einer 63-Jährigen aus Lorchhausen gefahren. Die Fahrerrinnen der beiden Fahrzeuge wurden leichtverletzt und ins Krankenhaus verbracht. An dem Hyundai und dem Seat entstand jeweils Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 60.000.- Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin des Pkw Ford wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

