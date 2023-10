POL-RTK: Brand in Asylunterkunft mit zwei Leichtverletzten +++ Reifen abgeschraubt und gestohlen +++ Nebelscheinwerfer abmontiert und entwendet

Bad Schwalbach (ots) - 1. In Tankstelle eingebrochen und Alarm ausgelöst, Niedernhausen, Idsteiner Straße, Donnerstag, 26.10.2023, 04:15 Uhr (fh)Am frühen Donnerstagmorgen brach ein Einbrecher in eine Tankstelle in Niedernhausen ein und wurde letzten Endes von einer Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Gegen ...

mehr