POL-RTK: Mit Waffe bedroht und ausgeraubt+++Einbrecher in Gaststätte+++Außenspiegel abgetreten+++Kerbestreit endet blutig+++Betrunken und ohne Fahrerlaubnis auf Roller+++Fahrzeugbrand+++

Bad Schwalbach (ots)

Räuberische Erpressung mit Schusswaffe

TO: 65510 Idstein, Heftricher Straße TZ: Samstag, 28.10.23, 01:46 Uhr

(MF) In der Nacht zum Samstag wurden zwei Männer von zwei bislang unbekannten Tätern mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich die Täter den Geschädigten fußläufig von hinten, richteten eine Schusswaffe auf diese und forderten die Herausgabe des mitgeführten Bargeldes. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Innenstadt. Laut der Geschädigten können die Täter wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, dünne Statur, ca. 180 cm, südländischer Phänotyp, weißer Kapuzenpullover, weiße Jogginghose, vermummt mit einem schwarzen Schlauchschal, Täter 2: männlich, etwas kräftiger, ca. 170 cm, südländischer Phänotyp, Haarkranz, schwarze Weste/Jacke, vermummt mit einem schwarzen Schlauchschal, Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbrecher erbeutet Bargeld und Kaffeemaschine

TO: 65385 Rüdesheim, Geisenheimer Straße TZ: Samstag, 28.10.2023, 23:00 Uhr bis Sonntag, 29.10.2023, 06:00

(Sw) Ein bislang unbekannter Einbrecher erbeutete Wechselgeld und Inventar aus einer Gaststätte in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim am Rhein. Durch den Inhaber der Gaststätte wurde die Rüdesheimer Polizei am frühen Sonntagmorgen darüber in Kenntnis gesetzt, dass Scheiben eingeschlagen und das Inventar durchwühlt worden war. Vor Ort führten die Beamten eine ausgiebige Spurensuche durch. Nach ersten Erkenntnissen konnten fehlendes Bargeld in Höhe von 150,- Euro sowie eine fehlende Kaffeemaschine festgestellt werden. Der Täter hinterließ am Gebäude einen Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter 06722 91120 entgegen.

Außenspiegel abgetreten

TO: 65385 Rüdesheim, St.-Urban-Straße,

TZ: Sonntag, 29.10.2023, 06:45 Uhr

(Sw) Ein bislang unbekannter Täter trat an insgesamt zwei in der St.-Urban-Straße geparkten PKW die Außenspiegel ab und konnte unerkannt flüchten. Ein aufmerksamer Anwohner informierte am heutigen Sonntag gegen 06:45 Uhr die Polizei in Rüdesheim über eine männliche Person, die lauthals schimpfend durch die St.-Urban-Straße lief und dabei Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen abtrat. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die eingesetzten Beamten den Mann nicht mehr ausfindig machen. Zur Täterbeschreibung kann nur gesagt werden, dass der Mann einen dunklen Regenmantel, die Kapuze über das Gesicht gezogen. Das Alter von 40 bis 50 Jahren konnte aufgrund der Stimme lediglich vom Mitteiler vermutet werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400,- Euro geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Täter nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter 06722 91120 entgegen.

Auseinandersetzung auf Kerb, Kulturhalle Waldems

TO: 65529 Waldems-Steinfischbach

TZ: Samstag, 28.10.23, 01:27 Uhr

(MF) In der Nacht zum Samstag kam es auf der Kerb in Steinfischbach zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Bierglas am Kopf verletzt wurde. Gegen 01:25 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über eine verletzte Person auf der Steinfischbacher Kerb informiert. Diese befinde sich bereits in medizinischer Behandlung. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Im Rahmen des Streits habe der bislang unbekannte Täter ein Bierglas gegriffen und dem Geschädigten gegen den Kopf geschlagen. Anschließend flüchtete der Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Alkoholisiert auf Roller

TO: 65307 Bad Schwalbach, Marta-von-Opel-Weg

TZ: Freitag, 27.10.23, 16.45 Uhr

Ein 56-jähriger aus Bad Schwalbach fuhr auf seinem Roller durch Bad Schwalbach und wurde in dem Marta-von-Opel-Weg angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann den Roller nicht fahren durfte, da er keine Erlaubnis besaß und er zusätzlich noch unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brennendes Handy beschädigt Pkw

TO: 65307 Bad Schwalbach, Waldgemarkung

TZ: Freitag, 27.10.23, gg. 15.45 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in der Waldgemarkung zu einem Brand in einem Pkw. Ein Handy Akku entzündete sich und schmorte den Bezug eines Kindersitzes an. Der Sitz fing dann an zu brennen. Der 54-jährige Besitzer des Pkw konnte den Brand selbständig löschen, sodass die hinzugezogene Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. An dem Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Brennendes Elektroauto

TO: 65343 Eltville

TZ: Samstag, 28.10.23 gg. 01.10 Uhr

(TG) Am frühen Samstagmorgen, den 28.10.2023, gegen 01:10 Uhr meldeten Anwohner ein brennendes Fahrzeug in der Taubenbergstraße in Eltville. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei befand sich das Fahrzeug, ein vollelektrischer Mini, bereits im Vollbrand. Ein nebenstehendes Fahrzeug wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Personen und Wohngebäude wurden nicht gefährdet. Am betroffenen Fahrzeug entstand Totalschaden. Als Brandursache wird von einer technischen Ursache ausgegangen. Das Fahrzeug müsste nach erfolgter Löschung in einem Spezialcontainer vom Brandort entfernt werden, da ein erneutes Entzünden auf Grund der betroffenen Batterie nicht ausgeschlossen werden konnte.

