POL-RTK: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Tatverdächtiger ermittelt +++ Bei Wildunfall überschlagen und verletzt +++ Regiomat beschädigt +++ Blitzerreport

1. Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Tatverdächtiger ermittelt, Schlangenbad-Georgenborn, Am Tempelhain, Mittwoch, 25.10.2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 26.10.2023, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag beschädigte ein Mann mehrere in Schlangenbad-Georgenborn geparkte Fahrzeuge. Am Donnerstagmorgen wurden in der Straße "Am Tempelhain" ein Renault Zoe, ein VW Golf sowie ein 2er BMW beschädigt vorgefunden. In allen drei Fällen waren Fensterscheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht worden. Ob aus dem Innenräumen Gegenstände gestohlen wurden, wird derzeit noch geprüft. Der Sachschaden bewegt sich den Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz als Tatverdächtiger ermittelt werden.

2. Bei Wildunfall überschlagen und verletzt, Idstein-Wörsdorf, K 691, Donnerstag, 26.10.2023, 07:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen hat sich ein Fahrzeugführer bei Idstein-Wörsdorf beim Ausweichen eines Wildtieres überschlagen und verletzt. Gegen 07:15 Uhr war der 20-jährige Fahrer eines Opel Meriva auf der Kreisstraße 691 unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Ersten Erkenntnissen zufolge wich der junge Fahrer dem Tier aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 20-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

3. Regiomat beschädigt,

Taunusstein, Hahn, Aarstraße, Donnerstag, 26.10.2023, 19.30 Uhr bis Freitag, 27.10.2023, 11.30 Uhr

(eh)In der Zeitspanne von Donnerstag, 26.10.2023 bis Freitag, 27.10.2023 beschädigten Unbekannte einen Lebensmittelautomaten in Taunusstein-Hahn. Der angegangene Regiomat welcher in der Aarstraße auf dem Dr. Peter-Nikolaus-Platz steht, verkauft diverse Landwirtschaftliche Erzeugnisse darunter Eier und Milch von lokalen Bauern. Dieser wurde im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 11.30 Uhr von Unbekannten an der Scheibe sowie Ausgabeklappe beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von 500 EUR entstand. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 um Hinweise.

4. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt

