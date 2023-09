Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Autofahrerin übersieht Fahrradfahrerin (18.09.2023)

(Radolfzell a.B., Lkr. Konstanz) (ots)

Am Montagmorgen, gegen 11.45 Uhr, hat sich auf der Zeppelinstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Ein 83-jährige Toyota-Fahrerin war stadtauswärts unterwegs und wollte kurz vor der Zeppelinbrücke nach rechts in Richtung Tankstelle abbiegen. An der dortigen Ampel übersieht sie eine auf dem Geh- und Radweg befindliche 71-jährige Radfahrerin. Beim Abbiegevorgang prallte die Radfahrerin gegen das Auto und stürzte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu, die ärztlich versorgt werden mussten. Der von der Radfahrerin getragene Helm verhinderte schlimmere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

