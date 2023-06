POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Geldbeutel und Laptop aus PKW gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter begrapschte am Mittwochmorgen (28.06.2023) am Bahnhof in Marbach am Neckar eine 19 Jahre alte Frau. Die Frau befand sich kurz vor 10.00 Uhr am Bahnsteig des Gleis 2, als der Unbekannte im Vorbeigehen ihre Brust betatschte. Die junge Frau schrie den Täter hierauf an, worauf dieser zu Fuß die Flucht in Richtung der Kirchenweinbergstraße bzw. des Linsenbergwegs ergriff. Der ...

mehr