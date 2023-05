Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl eines Rasenmähers

Koblenz (ots)

Am Freitag, 19.05.23 wurde auf dem Gelände eines Fachmarkts für Garten- und Landschaftsgerätschaften in der Carl-Spaether-Straße in Koblenz ein Rasenmäher der Marke STIHL entwendet, der vor dem Geschäft zu Demonstrationszwecken ausgestellt worden war. Die Tat dürfte sich zwischen 11.30 und 14.00 Uhr ereignet haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 in Koblenz Metternich unter der Nummer 0261-103 2910 in Verbindung zu setzen.

