Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus mit hohem Sachschaden (18.09.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus wurden Polizei und Rettungskräfte am Montagabend um 21:50 Uhr nach Singen in die Worblinger Straße 27 gerufen. Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Alle 12 Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Freiwillige Feuerwehr Singen, welche durch starke Kräfte der Feuerwehren Beuren, Überlingen am Ried, Rielasingen und Engen unterstützt wurde, konnte eine weitere Ausweitung des Feuers auf das gesamte Gebäude sowie die Nachbargebäude verhindern. Insgesamt befanden sich 13 Feuerwehrfahrzeuge, davon 3 Drehleitern sowie 75 Feuerwehrangehörige an der Einsatzstelle. Das DRK war zur Sicherheit und Versorgung der Einsatzkräfte und Bewohner mit 8 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Brandermittlung und Unterstützung der Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen waren insgesamt 7 Streifen des Polizeipräsidiums Konstanz und des Kriminaldauerdienstes vor Ort. Die 7 Wohnungen des Brandgebäudes waren nach Einsatzende aufgrund der Hitze- und Rauchbeaufschlagung sowie des eingebrachten Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner wurden durch die Stadt Singen, vertreten durch Herrn OB Häusler, in anderen Wohnmöglichkeiten untergebracht. Zu ihrer Sicherheit ebenfalls evakuiert wurden die Bewohner des danebenliegenden Nachbarhauses, sie konnten aber nach Ende des Feuerwehreinsatzes wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde durch das Brandgeschehen niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

