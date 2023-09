Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - rund 250.000 Euro Sachschaden (18.09.2023)

(Rielasingen-Worblingen, Lkrs. Konstanz) (ots)

Am Montagmorgen, gegen 10.45 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Hegaustraße / Zeppelinstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos und einem Lkw gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind und ein Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden ist. Ein 34-jähriger VW-Fahrer war auf der Zeppelinstraße in Richtung Arlen unterwegs. Vor der Ampelkreuzung Hegaustraße staute sich der Verkehr auf der Geradeaus- und Rechtsabbiegespur aufgrund Rotlicht. Der 34-Jährige fuhr über die Linksabbiegespur und trotz Rotlicht geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte der VW mit einem von Worblingen in Richtung Rielasingen fahrenden Lkw mit Anhänger eines 55-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralles geriet der Lkw über die Verkehrsinsel und kollidierte mit der Ampel und zwei Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf prallte der Lkw gegen einen an der Ampel wartenden Renault einer 71-jährigen Frau und fuhr anschließend frontal in ein Gashäuschen für die Gas- und Stromversorgung Rielasingen. Dort kam der Lkw zum Stillstand. Der 34-Jährige wurde leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 55-jährige Lkw verletzte sich ebenfalls leicht. Da durch den Unfall Gas austrat, musste die Gasversorgung abgestellt werden. Während der Unfallstelle war die Hegaustraße um den Lindenplatz gesperrt, eine Umleitung war eingerichtet.

