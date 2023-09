Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt (15.09.2023)

VS-Villingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 5709 am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Ein 78-jähriger Nissan-Fahrer war auf der K 5709 von Nordstetten kommend in Richtung Kappel mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, weil vor ihm ein Radfahrer fuhr. Dieser konnte aufgrund Gegenverkehrs nicht überholt werden. Eine 20-jährige Fahrerin einer Kawasaki fuhr auf der K 5709 in die gleiche Richtung und übersah vermutlich die langsam vorausfahrenden Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf prallte die Motorradfahrerin in das Heck des Nissan und stürzte. Durch die Wucht der Kollision erlitt die junge Frau schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, an der Kawasaki etwa in Höhe von 5.000 Euro.

