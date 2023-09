Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendliche versuchen Roller zu entwenden

Kapsweyer (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 06./07.09.2023 versuchten mehrere, augenscheinlich Jugendliche, in der Burgebracher Straße, einen Roller zu entwenden. Ein Anwohner bemerkte den Diebstahl, nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Geflüchteten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Die anderen Jugendlichen konnten sich unerkannt entfernen. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen versuchten schweren Diebstahl ermittelt. Gesucht wird auch der Eigentümer einer grünen Astschere, welche in der Nähe des Tatortes gefunden wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

