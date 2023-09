Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall fordert einen Verletzten (15.09.2023)

Villingendorf (ots)

Einen Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro gefordert hat ein Unfall am Freitag gegen 21 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Oberndorfer Straße / Rottweiler Straße. Ein 21-jähriger Audi A6 Fahrer fuhr von der Oberndorfer Straße herkommend in die Kreuzung ein und stieß dort mit einem von links auf der Rottweiler Straße fahrenden 48-jährigen Audi A3 Fahrer zusammen. Die 46-jährige Beifahrerin im Audi verletzte sich hierbei. Den nicht mehr fahrbereite Audi holte ein Abschleppdienst ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell