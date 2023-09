Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf A81/ Lkr. Rottweil) Zwei verletzte Motorradfahrer bei Unfall auf der Autobahn (15.09.2023)

Epfendorf A81 (ots)

Zwei Leichtverletzte, zwei beschädigte Motorräder und ein kaputtes Auto sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf. Ein 60-Jähriger fuhr mit einer Triumph auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Eine vorausfahrende 18 Jahre junge BMW-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät. Er wich zwar noch nach links aus, streifte aber im weiteren Verlauf trotzdem den BMW. In der Folge prallte der Mann mit einer neben ihm fahrenden 57-jährigen Fahrerin einer Triumph zusammen. Beide werden nach rechts abgewiesen, wobei die Motorradfahrerin zu Fall kam und sich verletzte. Der 60-Jährige stieß noch mit der Außenschutzplanke zusammen und erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Personen kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus, konnten dies aber am gleichen Abend wieder verlassen. Ein Abschlepper kümmerte sich um die verunfallten und nicht mehr fahrbereiten Motorräder, an denen Schäden in Höhe von rund 9.000 und etwa 7.000 Euro entstanden sind. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

