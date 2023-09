Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (18.09.2023)

Schramberg (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Zimmern o.R. haben am Montagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23.15 Uhr stoppten die Polizisten einen 29-jährigen Fahrer eines Audi in der Berneckstraße. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Alkoholtest mit einem Wert von etwa 1,2 Promille bestätigte den Verdacht. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein. Das Auto musste der 29-Jährige ebenfalls an Ort und Stelle stehen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell