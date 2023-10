PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Versuchter Handtaschenraub mit Körperverletzung +++ Farbschmierereien an Supermarkt

Bad Schwalbach (ots)

1. Versuchter Handtaschenraub mit Körperverletzung, Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Dienstag, 31.10.2023, 02:34 Uhr

(jb)In der Nacht zum Dienstag versuchten zwei Täter einer Frau in Rüdesheim die Handtasche zu entreißen und schlugen ihr dabei auch ins Gesicht. Die 40-jährige Geschädigte ging um 02:45 Uhr zu Fuß durch eine Unterführung zum Leinpfad. Hier traf sie auf die Täter. Diese versuchten der Frau die Handtasche zu entreißen, woraufhin die Geschädigte diese jedoch festhielt. Daraufhin schlug einer der Täter ihr mit der Hand ins Gesicht, bevor sie von ihrem Vorhaben abließen und in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Der eine Täter lief in Richtung Adlerturm, der andere in Richtung Bahnhof. Die Frau erlitt eine Verletzung an der Nase. Geraubt wurde nichts. Der erste Täter soll ca. 1,65 Meter groß und etwa 25 Jahre alt gewesen sein sowie schwarze Haare und eine dunkle Oberbekleidung gehabt haben. Der zweite Täter sei etwas größer und gleich alt gewesen. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Täter wurde eingeleitet . Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.

2. Farbschmierereien an Supermarkt, Eltville, Weinhohle, Supermarkt, Samstag, 28.10.2023, 21:35 Uhr

(jb)Am Samstagabend, gg. 21:35 Uhr, besprühte ein Jugendlicher mit einer Spraydose die Fassade eines Discounters in Eltville. Der 15-jährige Täter war mit zwei anderen Jugendlichen unterwegs. Zunächst hatten sich die Jugendlichen im Bereich der Laderampe des Supermarktes aufgehalten und verdächtig verhalten, weshalb sie von Polizisten angesprochen wurden. Sie ergriffen die Flucht und versteckten sich hinter einem Container, wo sie entdeckt und ihre Personalien überprüft wurden. Zeitgleich stellten die Beamten ein frisches Graffiti fest. Der 15-jährige Täter aus Eltville gab die Tat zu. Bei ihm wurden mehrere Spraydosen mit schwarzer Farbe sichergestellt. Der Sachschaden an dem Supermarkt wird auf 350.- Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

