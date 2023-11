PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendlicher stiehlt Messer und versucht damit Tankstellenmitarbeiter zu erpressen +++ Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen +++ Graffiti an Schule gesprüht +++ Verkehrsunfall mit Sachschaden

1. Jugendlicher stiehlt Messer und versucht damit Tankstellenmitarbeiter zu erpressen, Idstein, Löherplatz, Tankstelle, Mittwoch, 01.11.2023, 14:05 Uhr

(jb)Ein Jugendlicher versuchte am Mittwochnachmittag in Idstein unter Einsatz eines Messers einen Tankstellenmitarbeiter zu erpressen. Ein 15-Jähriger Jugendlicher stahl zunächst ein Küchenmesser aus einem Geschäft in Idstein. Im Anschluss begab er sich um 14:05 Uhr in die Tankstelle am Löherplatz in Idstein. Hier gab er zunächst vor, Zigaretten kaufen zu wollen. Als er diese bezahlen sollte holte er das Messer aus der Jacke hervor, bedrohte den Mitarbeiter und forderte dann mehr Zigaretten, Alkohol und Geld. Der Mitarbeiter verweigerte dies und forderte ihn auf, die Tankstelle zu verlassen. Das tat der Jugendliche und lief ziellos durch Idstein. Im Bereich des Löherplatzes hantierte er dann mit dem Messer herum, indem er Stichbewegungen in der Luft ausführte. Ein Passant rief daraufhin die Polizei, die den psychisch auffälligen Jugendlichen festnehmen konnte. Anschließend wurde er in seine Unterbringung in Marburg zurückgeführt.

2. Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen Eltville, Bundesstraße 42, Sulzbachtalbrücke, Freitag, 27.10.2023, 17:48 Uhr

(jb)Am frühen Freitagabend kam es in Eltville auf der Bundesstraße 42, Sulzbachtalbrücke in Richtung Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die B42, im Bereich Sulzbachtalbrücke in Richtung Wiesbaden. Um ein Fahrzeug vor sich zu überholen, wechselte der Fahrer oder die Fahrerin von der rechten auf die linke Spur. Hierbei übersah er oder sie den Pkw BMW des Geschädigten auf der linken Spur, der von einem 25-Jähringen Mann aus Mainz gefahren wurde. Dieser legte eine Vollbremsung hin, verlor aber die Kontrolle über sein Auto und kollidierte erst rechts und dann links mit der Leitplanke. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000.- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeidienststelle Eltville unter der Telefonnummer 06123-90-900 zu melden.

3. Graffiti an Schule gesprüht,

Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Dienstag, 31.10.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 01.11.2023, 17:00 Uhr

(jb) Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch besprühten unbekannte Personen Fenster und Wände einer Schule mit Graffiti. Im Zeitraum von Dienstag, den 31.10.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, den 01.11.2023, 17:00 Uhr besprühten die Täter mit blauer Farbe die Wände und Fensterscheiben am Schulgebäude sowie der Turnhalle. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf 5.000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-9112-0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit Sachschaden,

Taunusstein-Neuhof, Kreuzung Aarstraße / Am Wurzelbach, Mittwoch, 01.11.2023, 17:43 Uhr (jb)Am frühen Mittwochabend kam es in Taunusstein-Neuhof zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Am Mittwoch, den 01.11.2023, um 17:43 Uhr, befuhr der 48-Jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw Opel die Aarstraße in Taunusstein-Neuhof aus Richtung Taunusstein Wehen kommend. Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Nissan aus der Straße Am Wurzelbach in die Kreuzung ein und musste hier verkehrsbedingt halten. Der Opel Fahrer übersah den stehenden Nissan und fuhr in dessen Beifahrerseite. Es blieb bei einem Sachschaden von insgesamt circa 3.500.- Euro.

