POL-EL: Haren - Zeugen nach Diebstahl/Sachbeschädigung gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am 1. Oktober zwischen 21.18 Uhr und 21.40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Prager Straße. Anschließend entwendeten sie drei Wohnanhänger der Marke "Fendt" und "Knaus". Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

