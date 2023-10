Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Täter auf frischer Tat festgenommen

Dörpen (ots)

Am 1. Oktober gegen 22.25 Uhr betraten zwei bis dahin unbekannte Personen einen Rohbau in der Bachstraße und trennten mehrere bereits verlegte Stromkabel ab. Ein Anwohner meldete die beiden verdächtigen Personen der Polizei. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten die Männer zu Fuß und ließen die bereits abgetrennten Kabel an Ihrem Fahrzeug liegen. Mithilfe von Zeugen und durch weitere Einsatzkräfte konnten die beiden 51- und 60-jährigen Täter festgenommen werden. Gegen die beiden Personen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem war der mutmaßliche 51-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und nach einem durchgeführten Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 0,37 Promille alkoholisiert. Des Weiteren war das Fahrzeug nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen bestückt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob diese noch für weitere Taten verantwortlich sind, wird derzeit ermittelt.

