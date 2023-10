Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - tragischer Verkehrsunfall bei dem ein 40-jähriger Radfahrer tödlich verletzt wurde

Twist (ots)

Heute gegen 17.10 Uhr beabsichtigte ein 40-jähriger Radfahrer die Fahrbahn Fehndorfer Straße aus Richtung Kastanienallee zu kreuzen. Eine 39-jährige Fahrerin eines Honda, welche die K202 aus Schöningshof in Richtung Fehndorf fuhr, ließ auf Höhe der Kastanienallee eine Person aus Ihrem Fahrzeug aussteigen und fuhr dann wieder an. Dabei bemerkte sie noch rechtzeitig den Radfahrer und konnte ihr Fahrzeug noch zum Stillstand bringen. Der dahinter fahrende 38-jährige Fahrer eines Suzuki Splash setzte zum Überholen des vor ihm haltenden Honda an und stieß dabei mit dem überquerenden 40-jährigen Radfahrer zusammen. Der 40-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden an.

