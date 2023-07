Polizei Düren

POL-DN: Brand in der Kallsgasse - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Nach dem Brand am Samstag (15.07.2023) in der Kallsgasse in Düren-Gürzenich, bei dem das Haus schwer beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18:20 Uhr stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das Gebäude in voller Ausdehnung brannte. Die Feuerwehr erschien vor Ort und löschte das Feuer. Durch den Brand wurde das Gebäude schwer beschädigt und ist nach ersten Einschätzungen einsturzgefährdet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen Zeugenaussagen zu folge soll vor der Brandentdeckung ein buntes Wohnmobil im näheren Umfeld des Brandortes gesehen worden sein. Die Polizei bittet die Insassen, sich während der Geschäftszeiten bei der Kriminalpolizei Düren unter 02421 949-8125 und außerhalb unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

