POL-DN: Nach Fahrfehler mit PKW überschlagen

Langerwehe (ots)

Am 16.07.2023, um 05:59 Uhr erhielt die Polizei in Düren Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 53-jähriger Dürener mit seinem PKW die K 27 aus Merode kommend mit Fahrtrichtung Neu-Pier. Hinter der Ortslage Merode kam der 53 Jährige aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte unmittelbar im Anschluss gegen. Durch das Gegenlenken kam der Dürener nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug und prallte vor einem Baum. Der 53 Jährige erlitt eine Verletzung am linken Arm und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 27 zwischen Merode und Neu Pier gesperrt.

