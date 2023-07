Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verkehrsteilnehmer mit jeweils 1,84 Promille Alkohol unterwegs

Jülich / Aldenhoven (ots)

Am 16.07.2023, um 05:05 Uhr, befuhr eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus Herzogenrath die B 56 von Linnich-Freialdenhoven Richtung Aldenhoven-Siersdorf. Sie fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer durch eine sehr unsicher Fahrweise auf. Dieser verständigte die Polizei. Die Fahrerin konnte durch die Polizei in Siersdorf angehalten werden. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die 39 Jährige wurde der PW Jülich zugeführt wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt.

In Jülich fiel einer Streifenwagenbesatzung am 16.07.2023, um 04:40 Uhr, ein 27-jähriger Jülicher mit einem Miet-E-Scooter auf dem Gehweg der Großen Rurstraße auf. Aufgrund seiner rasanten Fahrweise und eines Rotlichtverstoßes wurde er angehalten und kontrolliert. Die eingesetzten Beamten nahmen in der Atemluft des E-Scooter- Fahrers Alkoholgeruch war. Auf Befragen gab er an, am Vorabend auf dem Jülicher Weinfest gewesen zu sein. Ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der 27 Jährige wurde der Polizeiwache Jülich zugeführt wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde bis auf Weiteres untersagt.

