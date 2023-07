Polizei Düren

POL-DN: Zwei schwere Motorradunfälle in der Eifel

Heimbach / Nideggen (ots)

Zwei Schwerverletzte sowie ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro - dies ist die Bilanz von zwei Unfällen am Sonntagabend (16.07.2023) in der Eifel.

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger aus Bergheim mit seinem motorisierten Zweirad die Landesstraße 218. Zwischen den Ortschaften Vlatten und Heimbach kam er in einer Linkskurve zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das unfallbeschädigte Krad wurde abgeschleppt.

Gegen 18:55 Uhr befuhr ein 29-Jähriger aus Köln mit seinem Krad die Landesstraße 246 zwischen Nideggen-Schmidt und Brück. Vor einer Rechtskurve verlor der Kölner die Kontrolle über sein Gefährt und kam in der angrenzenden Böschung zu Fall. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell