POL-RTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Betrunkener verursacht Unfall mit 14 beschädigten Fahrzeugen+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunkener verursacht Unfall mit 14 beschädigten Fahrzeugen, Idstein, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 03.11.2023, 22:40 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend hat ein Betrunkener auf der A 3 bei Idstein einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem 14 Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 30-Jährige befuhr mit einem VW die A 3 in Richtung Köln. Zwischen den Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg verlor er in einem Baustellenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit Leitbaken, der provisorischen Fahrbahntrennung und einem Sattelzug. Aufgrund der über die Fahrbahnen verteilten Trümmerteile wurden in der Folge zwölf weitere Fahrzeuge beschädigt, einer der Fahrer erlitt hierdurch eine leichte Verletzung. Sechs der beschädigten Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher "erzielte" bei einem Atemalkoholtest ein Ergebnis von knapp 1,3 Promille und wurde daher für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Die Autobahnpolizei schätzt den Schaden auf insgesamt circa 35.000 EUR.

